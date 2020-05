Mundo Populismo de Bolsonaro está levando país ao desastre, diz 'Financial Times' Artigo em jornal liberal britânico critica gestão do presidente brasileiro

O tradicional jornal britânico "Financial Times" publicou um artigo, assinado pelo jornalista Gideon Rachman, afirmando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, "está levando o Brasil ao desastre" na gestão da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). "Infelizmente, o Brasil já está pagando um preço alto pelas palhaçadas de seu presidente - e as coisas estão ...