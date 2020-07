Mundo Pompeo diz que relação dos EUA com Brasil não é diferente quando o assunto é restrição de viagens Segundo o secretário de Estado estadunidense, as decisões do governo americano sobre reabertura de fronteiras serão tomadas "com base na ciência e na razão, e não na política."

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quarta-feira (8) que a relação dos EUA com o Brasil não é diferente da estabelecida com nenhum outro país quando o assunto é restrição de viagens. Segundo Pompeo, as decisões do governo americano sobre reabertura de fronteiras serão tomadas "com base na ciência e na razão, e não na política." "O relacioname...