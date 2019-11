Mundo Poluição em Nova Déli bate recorde e ministro declara emergência de saúde pública Segundo o Greenpeace e a AirVisual, que monitora a qualidade do ar em várias cidades, a capital da Índia é a cidade mais poluída do mundo

Os 29 milhões de habitantes de Nova Déli enfrentam uma intensa nuvem de poluição, uma emergência de saúde que levou ao fechamento de escolas, à interrupção do trânsito e à paralisação de obras. O nível de partículas prejudiciais à saúde está 25 vezes acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com o Greenpeace e a AirVis...