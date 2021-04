Mundo Policiais realizam busca em apartamento de advogado de Trump em Nova York Rudolph Giuliani é investigado por sua ligação com o governo e com oligarcas da Ucrânia

Uma equipe de policiais federais realizou nesta quarta-feira (28) uma operação de busca e apreensão no apartamento do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani -que é advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump. De acordo com o jornal The New York Times, o primeiro a noticiar a operação desta quarta, os agentes apreenderam inclusive aparelhos eletrônicos que pe...