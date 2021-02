Mundo Políticos, familiares e apoiadores do governo furam fila de vacinação na Argentina O escândalo, que ganhou o apelido de "Vacina Gate", já derrubou um ministro, ameaça outros nomes da cúpula do governo e causou uma indignação na sociedade argentina

A revelação que o Ministério da Saúde argentino mantinha uma espécie de centro de imunização VIP - no qual políticos, seus familiares e outras pessoas próximas ao poder conseguiam furar a fila para receber a a vacina contra a Covid-19- causou uma nova crise no governo do presidente Alberto Fernández. O escândalo, que ganhou o apelido de "Vacina Gate", já derrubou um min...