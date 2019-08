Mundo Polícia registra ataque a tiros em centro comercial de El Paso, no Texas Órgão de segurança afirma que há relatos de mais de um atirador; situação ainda está em andamento

Atualizada às 16h23. Um ataque a tiros na cidade de El Paso, no Texas, deixou 'vários mortos', segundo autoridades locais. O ataque ocorreu em centro comercial da cidade localizado a 4,5 km da fronteira com o México. A Polícia havia alertado para o ataque e pediu para que as pessoas evitassem a área. O prefeito de El Paso, Dee Margo, inf...