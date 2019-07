Mundo Polícia Federal prende membros da máfia italiana em Praia Grande Um dos presos já tem condenação por tráfico e associação para tráfico de drogas na Itália; eles ocupavam ao menos três apartamentos na cobertura de prédio de alto padrão no litoral paulista

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã de hoje (8), mandados de prisão contra dois italianos, pai e filho, suspeitos de integrar o braço da máfia italiana na América do Sul, conhecido como “Ndrangheta”. O grupo mafioso, com origem na região da Calábria, no sul de Itália, controlaria 40% dos envios globais de cocaína, representando o principal esquema criminoso import...