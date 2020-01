Mundo Polícia encontra quatro mortos em casa no coração da Disney World Família que residia no local estava desaparecida há dias; 'Celebration' é uma comunidade experimental desenvolvida pela empresa, que não possui as propriedades

A polícia do centro da Flórida encontrou quatro corpos na casa de uma família que desapareceu há dias no Celebration, uma pequena comunidade desenvolvida pela Disney World ao sul dos parques temáticos para que os residentes vivam em um mundo de fantasia. Uma pessoa está presa, mas as identidades dos mortos são desconhecidas. Na segunda-feira, 13, a polícia e...