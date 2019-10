Mundo Polícia do Reino Unido encontra 39 corpos em caminhão Motorista de 25 anos foi detido acusado de assassinato; autoridades tentam identificar as vítimas

A polícia do Reino Unido informou nesta quarta-feira, 23, que encontrou 39 corpos em um caminhão em Grays, no leste de Londres. O motorista, de 25 anos e procedente da Irlanda do Norte foi detido por acusação de assassinato. De acordo com os primeiros elementos da investigação, o caminhão saiu da Bulgária e entrou no Reino Unido no dia 19 de outubro por Holyhead, na c...