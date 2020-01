Mundo Polícia apreende patinete modificado que andava a 99 km/h Autoridades concluíram que o motor do veículo tinha sido adulterado para alcançar a potência de cerca de 4,35 cv

A polícia de Vigo, na Espanha, apreendeu um patinete elétrico que rodava a 99 km/h, no último final de semana. A velocidade é quase quatro vezes maior do que o permitido no país (25 km/h), e as autoridades tiveram dificuldade em alcançar o infrator. Isso porque, segundo o jornal local ‘Faro de Vigo’, a viatura dos policiais não era tão rápida quanto o patinete. A pers...