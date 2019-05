Mundo Plano de paz de Trump para Oriente Médio começa a sair do papel Diplomatas e veteranos de negociações anteriores entre israelenses e palestinos expressaram ceticismo com a iniciativa do presidente norte-americano e a viabilidade desse tipo de proposta gerar resultados

Depois de mais de dois anos de estudo e deliberação, o plano de paz prometido por Donald Trump para acabar com o conflito entre Israel e os palestinos começou a ser esboçado no domingo, 19, quando o presidente americano e seu genro, Jared Kushner, anunciaram uma conferência econômica internacional no Bahrein, no final de junho, para "incentivar investimentos nas áreas p...