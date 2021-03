Mundo Piora da pandemia no Brasil leva países vizinhos a reforçarem medidas nas fronteiras Argentina restringiu ainda mais os voos com o Brasil, enquanto, no Uruguai, vacinação foi reforçada nas cidades perto do território brasileiro

O agravamento da pandemia de coronavírus no Brasil, com recorde de casos e de óbitos, está levando os países vizinhos a reforçarem suas medidas contra o avanço da doença nas fronteiras. Na madrugada de sábado (13), foi publicada no Diário Oficial da Argentina a medida que restringe ainda mais os voos com destino para o Brasil, além do México, Peru, ...