Mundo Piloto morre em colisão de helicóptero com prédio em Manhattan Acidente aconteceu após tentativa de pouso forçado no teto do edifício, que fica na 7ª avenida

O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que um helicóptero colidiu com um prédio na 7ª avenida, em Manhattan, nesta segunda-feira (10). De acordo com os bombeiros, o piloto do helicóptero morreu no acidente. O edifício foi esvaziado e os bombeiros trabalham no local. Segundo o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, o helicóptero tentou f...