Mundo Pfizer e Moderna testam imunizante contra variante britânica do coronavírus Cepa do vírus pode ser mais contagiosa. Mas pesquisadores ainda investigam

A Pfizer e a Moderna estão testando suas vacinas do coronavírus contra a variante do vetor da Covid-19 que surgiu no Reino Unido. A informação da CNN norte-americana. A Moderna aposta que seu imunizante dará proteção contra a nova cepa do vírus. Realizará mais testes nas próximas semanas para confirmar a hipótese, disse à CNN. Já a Pfizer disse que está “geran...