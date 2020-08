Mundo Pesquisas indicam vitória de Biden sobre Trump, nos EUA O levantamento do Washington Post e da ABC News coloca Biden com 53% das intenções de voto entre os eleitores registrados, enquanto Trump detém 41%.

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, segue à frente do atual mandatário do país, o republicando Donald Trump, na corrida eleitoral deste ano. Biden tem pelo menos metade das intenções de voto, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17) e outra no dia anterior. O levantamento do Washington Post e da ABC News&n...