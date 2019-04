Mundo Pesquisa boca de urna aponta vitória do PSOE na Espanha O partido do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez deve vencer, mas enfrentará dificuldades para formar maioria

Divulgada neste domingo (28), após o fechamento das urnas na Espanha, a pesquisa boca de urna aponta a vitória do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. O levantamento realizado pela emissora estatal de televisão RTVE mostra que o partido deve ter 28% dos votos, conquistando entre 116 e 121 cadeiras no Congresso Nacion...