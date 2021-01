Mundo Peru volta ao lockdown e proíbe viagens ao Brasil para conter avanço da Covid-19 As restrições incluem recomendações de trabalho remoto, fechamento de todas as lojas não essenciais, além de cassinos, igrejas e academias

O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, anunciou nesta terça-feira (26) que a capital, Lima, e outras nove regiões do país entrarão em lockdown a partir do próximo domingo (31) até pelo menos 14 de fevereiro. A área abrange um total de 16,4 milhões de habitantes, aproximadamente metade da população peruana. "Nos últimos dias, testemunhamos o rápido aument...