Mundo Perguntas e respostas sobre o futuro de Meghan Markle e príncipe Harry Casal anunciou esta semana que vai se afastar das funções da realeza em busca de um caminho 'progressista' e de 'independência financeira'

O anúncio do príncipe Harry e de Meghan Markle de renunciarem às funções da família real britânica em busca de um caminho "progressista" levantou muitas questões sobre o futuro do casal. O Palácio de Buckingham afirmou que discussões sobre isso estão no início e muitas questões complexas ainda precisam ser resolvidas. No Reino Unido, as pessoas começaram a especular...