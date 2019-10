Mundo Pepe Mujica é eleito senador no Uruguai Ele havia renunciado a cadeira no Senado. Disse que estava cansado da política

O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, mais conhecido como Pepe Mujica, foi eleito senador neste domingo (27). Ele renunciou ao cargo no Senado ano passado e justificou que “estava cansado da longa viagem” e se afastaria “antes de morrer de velho”. Nas eleições gerais do Uruguai, os cidadãos votaram para presidente e vice, deputados e senadores. Ao decidir vol...