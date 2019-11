Mundo Pela primeira vez, Brasil muda posição diplomática e vota a favor do embargo econômico a Cuba Além da representação brasileira, Estados Unidos e Israel foram contra a resolução

O Brasil votou pela primeira vez nas Nações Unidas a favor do embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos desde 1962. Há 27 anos, os países reunidos na Assembleia-Geral da organização aprovam por ampla maioria uma resolução pedindo o fim do bloqueio americano. Neste ano, a medida foi adotada com 187 votos ...