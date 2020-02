Mundo “Pedofilia não mata ninguém, ao contrário do aborto”, diz padre O padre explica que, de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica, as pessoas que são a favor da Lei da Privacidade Reprodutiva, não podem comungar, ser padrinhos/madrinhas, testemunhas de casamento ou ter um papel ativo na Igreja

O padre Richard Bucci, de 72 anos, da Igreja do Sagrado Coração, em Rhode Island (EUA), afirmou em uma lista mensal da paróquia que abortar é pior que abusar sexualmente de uma criança. A informação é do jornal The Guardian. Ele proibiu 44 políticos, que votaram a favor da Lei da Privacidade Reprodutiva, que prevê que o Estado não deve negar ...