Mundo Passe para entrar em bar e vacina obrigatória viram armas contra variante delta na Europa A mutação do coronavírus aparece em 100% dos sequenciamentos feitos na Inglaterra, mais de 90% na Espanha, em Portugal e na Itália, 83% das amostras alemãs e 66% das francesas

Com um acordo fechado após três dias de debate no Congresso, a França entrou na madrugada desta segunda (26) para a lista de países europeus que restringem atividades para os não totalmente vacinados contra Covid-19 -- ou, em alguns casos, para os que não apresentarem ao menos um teste negativo para o coronavírus. As restrições, já adotadas em Portugal, Itália, Grécia...