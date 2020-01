Mundo Passageiros de 7 países morrem na queda de Boeing 737 em Teerã

O ministro de relações exteriores da Ucrânia, Vadim Prystaiko, informou ontem que passageiros de sete países morreram no acidente aéreo com o Boeing 737 que caiu logo após decolar do aeroporto de Teerã, no Irã, na madrugada de ontem. Ninguém sobreviveu. A maioria das vítimas é iraniana - 82 mortos; 63 canadenses e 11 ucranianos - 9 destes, membros da tripulação -, alé...