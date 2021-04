Mundo Partido de Merkel escolhe candidato a sua sucessão

O partido de Angela Merkel deu mais um passo largo na sucessão da primeira-ministra, que deixará o comando da Alemanha no segundo semestre, após 16 anos no poder.Em reunião com a líder alemã, o recém-eleito chefe da CDU (União Democrata-Cristã), Armin Laschet, e o líder da sigla associada CSU (União Social Cristã), Markus Söder, decidiram que vão disputar a indicação para ...