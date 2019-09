Mundo Parlamento Europeu apoia adiar Brexit Foi aprovada uma resolução que reafirma o apoio ao Brexit desde que seja baseado no acordo já negociado e o Legislativo da União Europeia declarou que está aberto a uma extensão da data-limite

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, 18, por 544 votos a 126 uma resolução reafirmando que continua apoiando um Brexit ordenado que seja baseado no acordo de retirada já negociado. O Legislativo da União Europeia (UE) pontuou no documento que está aberto a uma possível extensão da data-limite para a separação se ela for solicitada pelo Reino Unido e tiver "um ...