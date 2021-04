Mundo Parlamento de Portugal reprova projetos que reduziriam mensalidades para universitários brasileiros Na Universidade de Coimbra, um curso de graduação em período integral custa para um brasileiro, 7 mil euros (cerca de R$ 46,2 mil) anuais

Deputados portugueses rejeitaram, na noite de quinta-feira (8), dois projetos de lei que reduziriam o preço das mensalidades cobradas aos estudantes estrangeiros no país. A mudança reduziria significativamente o valor pago por milhares de brasileiros, que compõem quase 40% dos cerca de 56 mil alunos internacionais no ensino superior luso. Em Portugal, ao contrário do Bra...