Mundo Parlamento de Israel aprova novo premiê e põe fim a era Netanyahu O novo primeiro-ministro tem o apoio de uma coalizão de oito partidos, que vão da esquerda radical à direita nacionalista

Depois de mais de uma década no comando de Israel, o premiê com a trajetória mais longeva do país, Binyamin Netanyahu, 71, deixou o cargo. O Parlamento aprovou neste domingo (13), por 60 votos a favor e 59 contrários, o nome do ultradireitista Naftali Bennett como seu sucessor —a Casa tem 120 cadeiras, e um dos integrantes se absteve. O novo primeiro-ministro tem o ...