Mundo Parlamento britânico rejeita pedido para antecipar eleições gerais Proposta foi apresentada por Boris Johnson para evitar um novo adiamento da data de Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, não conseguiu os votos necessários em sessão nesta segunda-feira (28), no Parlamento britânico, para aprovação de eleições antecipadas para 12 de dezembro, no contexto de adiamento do prazo do Brexit. Mais cedo, a União Europeia (UE) aprovou uma prorrogação "flexível" da data do Brexit até 3...