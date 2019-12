Mundo Parlamento britânico aprova acordo e abre caminho para Brexit em janeiro O acordo foi aprovado com 358 votos a favor e 234 contra – uma maioria folgada de 124 deputados

Após obter uma maioria esmagadora na eleição da semana passada, e contando com os votos de sua nova bancada, o primeiro-ministro Boris Johnson finalmente aprovou no Parlamento britânico seu acordo com a União Europeia. O texto será a base da saída do Reino Unido do bloco e garante que o país se retire na data marcada, em 31 de janeiro. Ao aprese...