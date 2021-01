Mundo Parlamento aprova lei que autoriza eutanásia

O Parlamento de Portugal aprovou, na tarde de ontem, a versão final da lei que descriminaliza a eutanásia. Com a decisão, o país torna-se o quarto na Europa, e o sétimo no mundo, a legalizar a morte medicamente assistida.Para entrar em vigor, a lei depende agora da sanção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O fato de o chefe de Estado ser católico ...