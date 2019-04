Mundo Paris vai batizar via com o nome de Marielle Franco Moção foi aprovada pelo Conselho Municipal por unanimidade

O Conselho Municipal de Paris aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (1), uma moção para criar um espaço público com o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada há um ano no Rio de Janeiro. A moção foi sugerida pelo coletivo Rede Europeia para a Democracia no Brasil (RED.Br), de alinhamento político à esquerda, porém acabou conquistando apoio da oposição d...