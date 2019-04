Mundo Parentes de suspeitode ataques são mortos

O pai e dois irmãos do suspeito de ser o idealizador dos ataques a bomba no Domingo de Páscoa no Sri Lanka, que matou 253 pessoas em igrejas e hotéis na ilha, foram mortos quando forças de Segurança entraram em seu esconderijo em uma operação na noite de sexta-feira, disseram fontes da polícia e um parente dos suspeitos ontem. Zainee Hashim, Rilwan Hashim e seu pai, M...