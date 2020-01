Mundo Para militares brasileiros, Irã deve explicar o que Suleimani estava fazendo em Bagdá Comandando tropas no país vizinho, general não estaria fazendo uma 'visita oficial'

O governo brasileiro deve apoiar o governo americano em caso de retaliação do Irã em razão do ataque que matou o general Quassim Suleimani, comandante da Força Quds, unidade da Guarda Revolucionária do Irã. Um assessor do presidente disse ao Estado não ter dúvidas, até em razão das relações entre os países e de seus presidentes, de que o “Brasil vai ficar do lado dos E...