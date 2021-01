Mundo Para conter avanço da Covid-19, Irlanda fecha escolas até o final de janeiro Mesmo em confinamento parcial, a República da Irlanda enfrenta aumento de casos de coronavírus

A República da Irlanda, que enfrenta um aumento de casos de coronavírus mesmo com seu confinamento parcial, decidiu nesta quarta-feira (6) fechar todas as escolas pelo menos até o fim do mês. "A partir de hoje e pelo menos até o final de janeiro", anunciou o primeiro-ministro Micheál Martin, "todas as escolas devem permanecer fechadas e o ensino deve acontecer online...