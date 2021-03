Mundo Para bolsonaristas, saída de Ernesto é maior vitória chinesa Como costuma acontecer em momentos mais tensos, a insatisfação extremada não poupou nem a figura do próprio Bolsonaro

Na visão de mundo binária de grande parte do bolsonarismo, uma derrota dos conservadores transforma-se automaticamente numa vitória do comunismo. Ou chinesa, o que, para aliados do presidente, é praticamente a mesma coisa. A lógica repetiu-se à perfeição no episódio da fritura e queda do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, um dos mais i...