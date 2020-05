Mundo Papa volta a celebrar missas com fiéis no Vaticano Celebração lembrou os 100 anos do nascimento de S. João Paulo II

Pouco mais de dois meses após fechar a Basílica de São Pedro aos fiéis e aos turistas por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o papa Francisco celebrou nesta segunda-feira (18) uma missa com cerca de 30 pessoas no local. Após a cerimônia, a igreja foi reaberta para visitações. O público da celebração foi escolhido pelo Vaticano, sendo formad...