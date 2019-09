Mundo Papa veta políticos com mandato entre convidados do Sínodo da Amazônia O governo brasileiro havia manifestado, por vias diplomáticas e pelas Forças Armadas, o interesse de ter voz na assembleia mundial de bispos

A um mês da realização do Sínodo da Amazônia, marcado para outubro em Roma, o Vaticano prepara a lista final de convidados especiais do papa Francisco para participar das discussões sobre a floresta tropical, com veto à participação de políticos com mandato. “Não virão políticos com mandato, nem militares. Não partic...