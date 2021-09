Mundo Papa vai à Hungria de olho em escalada do autoritarismo na região Especialistas afirmam que viagem é importante para olhar religioso e político

Um papa não viaja à toa. E Francisco parece empenhado em voltar a mexer peças, espalhando suas mensagens, no xadrez da geopolítica. No domingo (12) ele inicia uma viagem, que deve durar até a quarta-feira (15), a dois países da antiga Cortina de Ferro: Hungria e Eslováquia. Será o segundo tour papal em meio à pandemia, depois de uma visita ao Iraque no primeiro semest...