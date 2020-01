Mundo Papa nomeia primeira mulher para maior cargo da Secretaria de Estado do Vaticano A italiana Francesca Di Giovanni, de 66 anos, coordenará o setor multilateral; ela trabalhará ao lado de Monsenhor Miroslaw Wachowski

O papa Francisco nomeou na quarta-feira, 15, a italiana Francesca Di Giovanni como nova subsecretária da Seção para as Relações com os Estados, o que representa o maior cargo já ocupado por uma mulher na Secretaria de Estado do Vaticano. Ela coordenará o setor multilateral, especialmente nas áreas de migrantes e refugiados, direito intern...