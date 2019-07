Mundo Papa nomeia brasileira para Sala de Imprensa da Santa Sé Cristiane Murray trabalha na Rádio Vaticano desde 1995

O Papa Francisco nomeou nesta quinta-feira (25) a brasileira Cristiane Murray como nova vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé. A indicação segue a renovação dos nomes à frente da comunicação do Vaticano. A brasileira trabalhará ao lado do novo diretor, Matteo Bruni, que assumiu o cargo no último dia 22 de julho. “Recebi essa nomeação com muita e...