Mundo Papa Francisco pede que famílias evitem usar celular durante refeições Religioso ressaltou que é 'reanimar a comunicação na família'

O papa Francisco chamou à atenção neste domingo, 29, das famílias que utilizam celulares durante as refeições e fez um apelo para que as pessoas conversem mais com as outras. No tradicional Ângelus, na praça São Pedro, no Vaticano, o Pontífice citou Jesus, Maria e José como um exemplo que todas as famílias devem seguir, porque eles "rezavam, trabalhavam e se com...