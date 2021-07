Mundo Papa Francisco passa por cirurgia e reage bem a procedimento Pontífice foi operado em um extenso hospital que tradicionalmente trata os papas e é administrado por católicos, localizado na parte norte de Roma

A cirurgia pela qual o papa Francisco passou neste domingo (4) terminou e o pontífice reagiu bem ao procedimento, de acordo com um comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. “O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. Gemelli, foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon”, informou B...