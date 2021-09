Mundo Papa Francisco lamenta morte de arcebispo emérito de Brasília De acordo com o Arquidiocese de Brasília, o cardeal morreu na noite de domingo (26), José Freire Falcão de complicações da Covid-19

O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira (27) a morte do cardeal José Freire Falcão, mais uma das quase 600 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Em telegrama para a Arquidiocese de Brasília, o líder da Igreja Católica disse ter recebido "com pesar" a notícia do falecimento de dom Falcão, que tinha 95 anos de idade e era arcebispo emérito da cap...