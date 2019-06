Mundo Papa Francisco expressa tristeza por imagem de pai e filha afogados no México A imagem que percorreu o mundo mostra Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 anos, e sua filha Valeria, de 1 ano e 11 meses, afogados em uma das margens do Rio Grande, perto da cidade mexicana de Matamoros

O papa Francisco ficou profundamente triste depois de ver a foto de um pai e de sua filha de quase dois anos, ambos salvadorenhos, mortos afogados no Rio Grande, na fronteira entre México e EUA. "O Santo Padre viu, com imensa tristeza, a imagem do pai e de sua filha afogados no Rio Grande enquanto tentavam atravessar a fronteira", afirmou o porta-voz do Vaticano, Ale...