Mundo Papa Francisco almoça com moradores de rua no Dia Mundial dos Pobres Cardápio oferecido era composto de lasanha, picadinho de franco com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café

O Papa Francisco almoçou com cerca de 1.500 moradores de rua no Vaticano para celebrar o Dia Mundial dos Pobres neste domingo, 17. O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro dedica à conscientização sobre a pobreza no mundo. Francisco criticou a indiferença da sociedade aos mais desfavorecidos. "Meus pensamentos vão para aqueles que promovem in...