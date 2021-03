Mundo Papa encontra principal líder xiita no Iraque, que fala em paz aos cristãos em encontro histórico O compromisso é considerado uma tentativa de fortalecer o diálogo entre a Igreja Católica e o Islã

No segundo dia de sua visita ao Iraque, neste sábado (6), o Papa Francisco voou antes de o sol nascer para a cidade sagrada de Najaf, onde entrou em um beco estreito para realizar um encontro histórico com o principal clérigo muçulmano xiita do Iraque, o grande aiatolá Ali Al-Sistani. O episódio é simbólico não só porque é a primeira vez que um líder da Igreja Católi...