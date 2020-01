Mundo Papa deixa mensagem em defesa das mulheres e se desculpa por perder a paciência com fiel Francisco deu um tapa na mão de uma fiel que o puxou pela mão, na véspera do ano-novo na Praça de São Pedro, no Vaticano

O papa Francisco pediu desculpas nesta quarta-feira, antes da tradicional oração do Angelus, por ter "perdido a paciência" na noite anterior com uma fiel asiática que apertou com muita força sua mão. "Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o chefe da Igreja Católica, falando da janela do Pal...