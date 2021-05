Mundo Papa critica “vírus do individualismo” em comentário sobre patentes de vacinas Vida é mais importante que mercado. “Economia doentia”, afirmou o líder

O papa Francisco disse neste sábado (8.mai.2021) que as patentes de propriedade intelectual que combatem a covid-19 são “vírus do individualismo”. Ele afirmou que as leis do mercado não podem se sobrepor ao amor e ao direito à saúde da humanidade. A declaração do pontífice é feita dias depois de os Estados Unidos terem, na 4ª feira (5.mai.2021), expressado ser&nb...