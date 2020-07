Mundo Papa agradece ao MST por distribuir toneladas de alimentos durante pandemia Pontífice enviou mensagem pelo Dia dos Trabalhadores Rurais

O papa Francisco agradeceu o Movimento Sem Terra (MST) por ter distribuído toneladas de alimentos às famílias pobres durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou a agência de notícias católica Vatican News. O texto foi enviado através do cardeal Michael Czerny, subsecretário da Seção de Migrantes do Dicastério do Desenvolvimento Humano...