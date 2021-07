Mundo Pandemia, economia e fragilidade política são desafios de Castillo no Peru Peru tem a maior taxa de mortalidade na América do Sul relativa à população, com mais de 195 mil óbitos pela doença

Quando Pedro Castillo, 51, assumir como presidente do Peru, na próxima quarta-feira (28), terá pelo menos três frentes abertas nas quais terá de colocar o foco. A primeira é a pandemia do coronavírus. O Peru tem a maior taxa de mortalidade na América do Sul relativa à população, com mais de 195 mil óbitos pela doença. Entre março e abril, o país voltou a te...